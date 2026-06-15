Цена Brent упала ниже $80 за баррель

На лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с марта текущего года опустилась ниже отметки в $80 за баррель на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:19 мск цена нефти марки Brent снижалась на 3,89% и составляла $79,96 за баррель. К 15:23 мск стоимость замедлила падение, и фьючерс торговался на уровне $80,11 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,81% — до $77,67 за баррель.

Ранее в мае на фоне обострения конфликта котировки нефти Brent достигали максимума в $126,41 за баррель. Отмечается, что в настоящее время ситуация на нефтяном рынке нормализуется на фоне сделки между Ираном и США, которая будет подписана 19 июня в Швейцарии.