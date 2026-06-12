Нефть подешевела на 5% на новостях о сделке США и Ирана

Объявление о достижении соглашения между США и Ираном повлияло на нефтяной рынок – фьючерсы подешевели почти на 5%.

Цены на нефть марки Brent снижались этим утром почти на 5% после новостей о сделке США с Ираном, следует из данных лондонской биржи ICE.

На 01:01 мск стоимость фьючерса на Brent на август снижалась на 3,79%, до $83,51 за баррель – ниже $84 за баррель нефть опустилась впервые с 10 марта этого года. Затем снижение ускорилось: на 05:58 мск Brent торговалась по $83,04, что ниже уровня предыдущих торгов на 4,91%. Чуть позже, к 07:14 мск, снижение замедлилось – августовские фьючерсы торговались по $83,27 за баррель (минус 4,65%).

Более чем на 5% подешевели фьючерсы на нефть марки WTI – до $80,53 за баррель с поставкой в августе (минус 5,12%) и до $80,94 за баррель с поставкой в июле (минус 3,97%).