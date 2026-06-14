Red Wings запустила шесть новых прямых рейсов в Батуми

Шесть новых рейсов в Батуми запустила Red Wings — из Волгограда, Оренбурга, Перми, Саратова, Тюмени и Челябинска. Полёты в Грузию выполняются из 15 городов РФ.

Авиакомпания Red Wings открыла шесть новых маршрутов в Батуми из различных городов России. Об этом сообщает пресс служба перевозчика.

В текущем месяце прямое авиасообщение связало Батуми с Волгоградом, Оренбургом, Пермью, Саратовом, Тюменью и Челябинском, говорится в сообщении. Таким образом, в рамках летнего сезона 2026 года перевозчик выполняет рейсы в Грузию из 15 российских городов.

Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть насчитывает более 100 направлений.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году после массовых протестов в Тбилиси. Запрет отменили в середине мая 2023-го. Red Wings приступила к полётам в Грузию в середине июля того же года.