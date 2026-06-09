Georgian Airways открывает регулярные авиарейсы между Тбилиси и Батуми

Регулярное авиасообщение между Тбилиси и Батуми авиакомпания Georgian Airways откроет 25 июня с частотой полетов четыре раза в неделю.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 25 июня приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Тбилиси — Батуми. Об этом сообщила пресс-служба оператора аэропортов TAV Georgia.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. На маршруте планируется задействовать пассажирские самолеты Boeing 737.

Продолжительность перелета составит 45 минут. Вылет из международного аэропорта Тбилиси назначен на 09:00 по местному времени, а обратный рейс из Батуми — на 19:30.

Отметим, Батуми является одним из главных курортных центров Грузии на побережье Черного моря. Традиционно в летние месяцы пассажиропоток в этом направлении значительно возрастает на фоне начала туристического сезона