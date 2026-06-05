Вестник Кавказа

Восстановлено прямое авиасообщение между Пермью и Батуми

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Самолет авиакомпании Red Wings выполнил полет из Перми в Батуми. Это первый за последние семь лет рейс между этими городами.

Прямое авиасообщение между Пермью и Батуми возобновилось после семилетнего перерыва.

Первый полет по данному направлению состоялся 9 июня. Его выполнил самолет Superjet авиакомпании Red Wings. Рейс был загружен на 92%.

Воздушные суда будут летать из Перми в Батуми в период с июня по октябрь. Полеты в грузинский город будут выполняться по вторникам и пятницам, а в российский – по понедельникам и четвергам.

Время в пути составит примерно 3,5 часа.

Напомним, до 2019 года рейсы Пермь – Батуми выполняла авиакомпания "Победа".

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