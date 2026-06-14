Вестник Кавказа

Полугодовой запрет на импорт пшеницы введут в Казахстане – СМИ

Полугодовой запрет на импорт пшеницы введут в Казахстане – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан откажется на длительный срок от импорта пшеница. Ее нельзя будет ввозить на территорию республики в течение шести месяцев.

В Казахстане введут полугодовой запрет на импорт пшеницы. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Tengri News, данную продукцию нельзя будет ввозить на территории республики ни автомобильным, ни водным, ни железнодорожным транспортом. Ограничение коснется в том числе стран ЕАЭС.

Исключение планируется сделать лишь для птицефабрик мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов и нацкомпании "Продовольственная контрактная корпорация". У всех у них будет возможность получать пшеницу по железной дороге.

При этом импортированную для птицеводческих и мукомольных предприятий пшеницу не разрешат перепродавать внутри страны или на внешнем рынках.

Уточняется, что запрет не затронет транзитные перевозки, которые осуществляются через Казахстан.

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