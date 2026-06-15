Иран получит инвестиции на $300 млрд по соглашению с США — СМИ

Al Arabiya: США вложат в иранскую экономику до $300 млрд. Вашингтон также отменит все санкции против ИРИ.

Стали известные пункты меморандума между Ираном и США, который стороны должны подписать в ближайшее время. Один из пунктов предусматривает инвестиции в экономику Ирана на $300 млрд, информирует Al Arabiya.

Сообщается, что Вашингтон уже якобы выделил свыше $150 млрд, которые позволят Ирану восстановить экономический потенциал.

Отметим, что меморандум состоит из 14 пунктов. В рамках меморандума стороны обязуются прекратить боевые действия, а также в течение 60 дней согласовать финальный вариант соглашения. США также обязались снять морскую блокаду с иранских портов, отменить все рестрикции против ИРИ. Иран обязуется навсегда отказаться от планов создания ядерного оружия.