В Брюсселе заявили о том, что перемирие вокруг Ирана должно включать в себя вопрос прекращения ударов Израиля по Ливану.

Вопрос урегулирования конфликта вокруг Ирана должен распространяться и на Ливан, такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Об этом она сообщила в рамках пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Мы, конечно, обсуждали ситуацию в Ливане, и министры подтвердили, что на Ливан должно распространяться перемирие"

– Кая Каллас

Она подчеркнула, что Израиль пока не собирается выводить с территории Ливана свои войска, что в Брюсселе считают недопустимым.

Кроме того, глава евродипломатии сообщила, что страны ЕС не могут ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

Тем не менее, пока что Соединенные европейских лидеров по этому вопросу все еще "нет консенсуса".