Перемирие США с Ираном должно распространяться на Ливан – Каллас

Вопрос урегулирования конфликта вокруг Ирана должен распространяться и на Ливан, такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Об этом она сообщила в рамках пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
"Мы, конечно, обсуждали ситуацию в Ливане, и министры подтвердили, что на Ливан должно распространяться перемирие"
– Кая Каллас
Она подчеркнула, что Израиль пока не собирается выводить с территории Ливана свои войска, что в Брюсселе считают недопустимым.
Кроме того, глава евродипломатии сообщила, что страны ЕС не могут ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.
Тем не менее, пока что Соединенные европейских лидеров по этому вопросу все еще "нет консенсуса".