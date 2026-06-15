Франция проявила инициативу в разминировании Ормузского пролива

Париж может направить военные корабли в Ормузский пролив для проведения операции по его разминированию, такое заявление сделала в эфире телеканала TF1 министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.
"У нас в зоне находятся два минных тральщика – Lyre и Androm de, которые потенциально готовы сопровождать операции по разминированию"
– Катрин Вотрен
Она подчеркнула, что французские военные корабли уже "некоторое время" находятся недалеко от Ормузского пролива, но не уточнила, где именно.
По ее словам, "это значит, что у них есть возможность вмешаться очень быстро", если помощь Франции будет необходима.
Глава военного ведомства отметила важность быстрого процесса разминирования Ормуза, поскольку вопрос о том, заминирован пролив или нет, до сих пор остается открытым.
Это вызывает некоторую неопределенность, заключила Вотрен.