Франция проявила инициативу в разминировании Ормузского пролива

Во французском военном ведомстве заявили о том, что готовы направить корабли на территорию Ормузского пролива для ее разминирования.

Париж может направить военные корабли в Ормузский пролив для проведения операции по его разминированию, такое заявление сделала в эфире телеканала TF1 министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

"У нас в зоне находятся два минных тральщика – Lyre и Androm de, которые потенциально готовы сопровождать операции по разминированию"

– Катрин Вотрен

Она подчеркнула, что французские военные корабли уже "некоторое время" находятся недалеко от Ормузского пролива, но не уточнила, где именно.

По ее словам, "это значит, что у них есть возможность вмешаться очень быстро", если помощь Франции будет необходима.

Глава военного ведомства отметила важность быстрого процесса разминирования Ормуза, поскольку вопрос о том, заминирован пролив или нет, до сих пор остается открытым.

Это вызывает некоторую неопределенность, заключила Вотрен.