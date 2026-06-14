Генпрокуратура Армении просит возбудить дело в отношении Роберта Кочаряна

В ЦИК Армении подтвердили, что Генпрокуратура республики подала ходатайство о разрешении на возбуждение уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна. Ходатайства также направлены в отношении Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

Генеральная прокуратура Армении ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента страны и одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РА.

Ходатайство о разрешении на инициирование уголовного преследования экс-главы государства Генпрокуратура представила в Центризбирком республики.

В ЦИК отметили, что ходатайства также направлены в отношении кандидатов в депутаты от блока "Армения" Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. В парламенте нового созыва будут представлены партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" и блок "Армения".