РСТ: расходы на продвижение туризма должны расти вместе с выручкой

Российский союз туриндустрии предложил привлекать частные инвестиции для продвижения туристических возможностей РФ на зарубежных рынках из-за нехватки бюджетных средств.

Президент РСТ Илья Уманский на заседании комиссии Госсовета РФ на форуме "Путешествуй!" призвал увеличить финансирование рекламы туристических возможностей. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

По словам Уманского, государственные инвестиции в рекламу должны стать эффективнее за счет участия туроператоров в кампании. Бизнес готов вкладывать средства в продвижение продукта, в востребованности которого он уверен.

"Соответственно государство может при таком партнерстве получить возможность инвестировать не вслепую, а вместе с бизнесом. Это могут быть совместные рекламные кампании, работа с лидерами мнений, поддержка зарубежных туроператоров, способствующих привлечению туристов в Россию"

- Илья Уманский

Многие страны рассматривают продвижение туризма как инвестицию в экономику. В 2025 году Турцию посетили 52,7 млн человек, доходы от отрасли составили $65 млрд при расходах на рекламу в $250 млн, то есть $4,7 на каждого туриста. Текущий российский бюджет на продвижение туристических услуг за рубежом значительно ниже приведенных примеров.

Для решения проблемы президент РСТ предложил зафиксировать размер расходов на иностранных рынках как производную от планируемой выручки на основе государственно-частного партнерства.