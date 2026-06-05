РСТ: туристы едут в Крым, несмотря на ситуацию с бензином

Спрос на отдых в Крыму снизился, но не рухнул, туристы едут в Крым, некоторые сдвигают сроки поездки, рассказали в РСТ.

Сейчас преждевременно говорить о том, что спрос на Крым рухнул из-за ситуации с бензином, поделился член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Говорить о том, что все как бы рухнуло, преждевременно. Туристы заняли выжидательную позицию - те туристы, которые планируют поездку во второй половине июня. И мы знаем, что власти активно занимаются вот этим бензиновым кризисом"

– Сергей Ромашкин

Он выразил мнение в комментарии программе "Вести", что в скором времени ситуация разрешится и топливо в регионе появится.

"Те, кто должен был ехать на днях, многие аннулировались, но тем не менее все равно поток достаточно устойчивый. <…> Туристы едут, кто-то берет с собой запас бензина, кто-то рассчитывает все-таки в дороге его пополнить"

– Сергей Ромашкин

Напомним, купальный сезон в Крыму официально уже открылся и продлится до начала сентября, в летнем сезоне в регионе будут работать 385 официальных пляжей.