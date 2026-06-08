В Ливане назвали условия для разоружения Хезболлы

Президент Ливана заявил о том, что разоружение группировки "Хезболла" может произойти только в том случае, если израильские вооруженные силы выйдут с территории страны.

Вывод армии Израиля с территории Ливана даст возможность устранить присутствие на юге страны незаконных формирований, такое заявление сделал ливанский президет Джозеф Аун на встрече с делегацией депутатов Франции и Европарламента в Бейруте.

Он отметил, что полное устранение израильской угрозы позволит государственной власти Ливана распространить влияние по всей стране.

Таким образом произойдет полное разоружение шиитского движения "Хезболла", подчеркнул Аун.

"Вывод Израиля позволит Ливану распространить свою власть, положить конец вооруженным формированиям и снять любые оправдания для сохранения какого-либо оружия, кроме оружия законной власти и ее вооруженных сил"

— Джозеф Аун

Вопрос разоружения Хезболлы требует комплексного подхода, отметил президент.

Для этого необходимо достичь полной политической, военной и социальной стабильности в стране, рассказал он.