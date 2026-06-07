В Ливане выдвинули условия для прекращения огня с Израилем

Председатель парламента Ливана заявил о том, что в Бейруте выступают за полное прекращение огня с Израилем на суше, в воздухе и на море.

Ливан выступает с условием обеспечения "полного и всеобъемлющего безоговорочного прекращения огня с Израилем" как на суше, так в воздухе и на море, такое заявление сделал председатель парламента страны Набих Берри.

"Наша позиция – это полное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе и на море без каких-либо условий"

– Набих Берри

Он отметил, что в Бейруте никого не устраивает понятие "буферная зона" и приемлемым его не считают.

Как подчеркнул председатель ливанского парламента, страна признает только отвод израильских войск и вход ливанской армии в регион, а также обязательное возвращение вынужденных переселенцев.

"После достижения полного прекращения огня мы будем вести переговоры об одновременном отводе израильской армии с территории Ливана и Хезболлы к югу от реки Литани"

– Набих Берри