Вестник Кавказа

Ушаков назвал возможные сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву станет возможен после подписания меморандума между США и Ираном, заявил Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера станет возможен после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Он отметил, что вопрос обсуждался в ходе беседы президента РФ с Дональдом Трампом. Ранее появились публикации о том, что на саммите G7 во Франции президента США попытаются убедить отойти от договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июня сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию в обозримом будущем. Конкретные даты глава ведомства не назвал.

Прошлый визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера состоялся в конце января. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что встреча с американскими переговорщиками должна состояться до конца июня.

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