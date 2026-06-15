Сенат США не поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

Верхняя палата американского конгресса отклонила резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента США Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана.

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана: против документа проголосовали 48 сенаторов, за — 47.

​В США продолжаются споры о праве президента вести боевые действия без одобрения конгресса. Администрация Дональда Трампа считает, что таких ограничений нет. Сам конгресс настаивает на обязательном получении разрешения на военные операции

По закону о военных полномочиях 1973 года президент должен прекратить военные операции через 60 дней, если конгресс не объявит войну или не разрешит применение силы. Срок можно продлить на 30 дней только по письменному запросу президента для безопасного вывода американских войск.

Напомним, Конгресс не давал согласия на военную операцию против Ирана. Администрация президента за этим разрешением не обращалась.