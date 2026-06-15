ЧМ-2026: Аргентина и Австрия возглавили группу J

В ночь с 16 на 17 июня на ЧМ-2026 были сыграны матчи первого тура группового этапа в квартете J. Аргентина встречалась с Алжиром, а Австрия – с Иорданией.

В Санта-Кларе завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете J между сборными Австрии и Иордании. Победу одержала австрийская национальная команда (3:1).

Счет на 21-й минуте открыл на полузащитник сборной Австрии Романо Шмид. Иордания отыгралась на 50-й минуте благодаря точному удару нападающего Али Олвана. На 50-й минуте Австрия вышла вперед в результате автогола защитника иорданской сборной Язана Абу-Араба. Финальную точку в матче на 12-й добавленной минуте поставил с пенальти нападающий австрийцев Марко Арнаутович.

В другом матче группы, проходившем чуть ранее в Канзас-Сити, сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0. Все мячи в этой встрече записал на свой счет нападающий Лионель Месси (17-я, 60-я и 76-я минуты).

Во втором туре сыграют Аргентина – Австрия и Иордания – Алжир.