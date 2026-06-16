Евросоюз поможет Армении с экспортом ее товаров - СМИ

Власти ЕС разрабатывают пакет экономической поддержки экспорта из Армении, включающий в себя снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции. Он охватит около 20 категорий товаров.

Армянские экспортеры вскоре получат упрощенный доступ для своих товаров на рынки стран Евросоюза - пакет таких экстренных мер уже готовит Еврокомиссия, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

"Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции"

- издание

Пакет преференций будет включать в себя снижение тарифов на экспорт армянской продовольственной и сельскохозяйственной продукции, что позволит выйти на европейский рынок большему числу армянских компаний и поддержать отрасли экономики страны, наиболее пострадавшие от ограничений со стороны России, передает Sputnik Армения.

Цель Евросоюза - "продемонстрировать Армении готовность выступать надежным экономическим партнером", однако в реализации проекта есть свои сложности: для его внедрения потребуется одобрение большинства стран ЕС и Европарламента, и затронет он лишь около 20 категорий товаров армянского экспорта на сумму около 420 млн евро в год.

Также остаются нерешенными вопросы доставки скоропортящейся продукции из не имеющей выхода к морю страны. Еще одна большая проблема – армянский бренди, один из ключевых экспортных продуктов Армении, поставки которого могут сильно ударить по его стране-прародительнице Франции.