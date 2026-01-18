Иранский риал начал отыгрывать потерянные позиции

Национальная валюта Ирана прекратила падение и начала резко укрепляться на фоне ожидаемого подписания мирного соглашения с США, хотя до этого она пережила историческое обесценивание.

Иранская национальная валюта, иранский риал, начала резко укрепляться на свободном рынке – на это повлияло предстоящее заключение мирного соглашения между США и ИРИ, направленное на прекращение конфликта и урегулирование разногласий между сторонами посредством дипломатии, полагают финансовые аналитики.

Еще неделю назад доллар США торговался в Иране на пиковых значениях около 1,8 млн риалов, а теперь курс американской валюты упал до диапазона 1,52 млн риалов, продемонстрировав резкое укрепление иранского риала более чем на 15%, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

После начавшихся в конце февраля американо-израильских атак на Иран и беспрецедентного экономического давления на страну иранская валюта пережила историческое обесценивание до рекордных 1,9 млн риалов за доллар, но экономика страны смогла выстоять в столь непростых условиях, делают вывод аналитики платформы Pashizi, отслеживающей свободный валютный рынок Ирана.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне войны, сокращения нефтяного импорта и продолжающегося режима санкций в отношении Ирана в начале мая иранский риал упал до исторического минимума. Так, за доллар США сейчас дают порядка 1,9 млн риалов. Курс европейской валюты сейчас составляет 2,23 млн риалов. Британский фунт достиг отметки в 2,58 млн риалов.