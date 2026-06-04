Вестник Кавказа

Москва примет "Горизонты БРИКС" 23 июня

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе в российской столице пройдет деловая программа "Горизонты БРИКС". Мероприятие состоится во вторник и соберет участников из РФ, СНГ, БРИКС.

В Москве к Международному балу стран БРИКС 23 июня проведут деловую программу "Горизонты БРИКС".

Участие в форуме будут принимать представители бизнеса, банков, государственных структур из России, стран СНГ и БРИКС, а также из дружественных государств. В том числе ожидается президент Международного конгресса БРИКС Ананд Пурнима, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, посол Индии в Москве Винай Кумар, главы Минэкономики Мали и Нигера, глава Минфина Нигерии и другие.

"Участники деловой программы обсудят инновации, регуляторные вопросы, налоговые льготы, валютную политику, господдержку бизнеса, импортозамещение, трансграничные платежные системы, ESG-продукты, фондовый рынок, технологический суверенитет, киберустойчивость, кибербезопасность, логистику, недвижимость, развитие деловых ассоциаций, креативные индустрии и взаимодействие с партнерами из БРИКС"

– организаторы программы

Местом проведения "Горизонтов БРИКС" станет конгресс-центр Торгово-промышленной палаты России, передает ТАСС.

Международный бал стран БРИКС состоится 24 июня в Гостином дворе, мероприятие приурочено к 20-летию создания БРИКС.

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