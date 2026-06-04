Москва примет "Горизонты БРИКС" 23 июня

В Москве к Международному балу стран БРИКС 23 июня проведут деловую программу "Горизонты БРИКС".
Участие в форуме будут принимать представители бизнеса, банков, государственных структур из России, стран СНГ и БРИКС, а также из дружественных государств. В том числе ожидается президент Международного конгресса БРИКС Ананд Пурнима, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, посол Индии в Москве Винай Кумар, главы Минэкономики Мали и Нигера, глава Минфина Нигерии и другие.
"Участники деловой программы обсудят инновации, регуляторные вопросы, налоговые льготы, валютную политику, господдержку бизнеса, импортозамещение, трансграничные платежные системы, ESG-продукты, фондовый рынок, технологический суверенитет, киберустойчивость, кибербезопасность, логистику, недвижимость, развитие деловых ассоциаций, креативные индустрии и взаимодействие с партнерами из БРИКС"
– организаторы программы
Местом проведения "Горизонтов БРИКС" станет конгресс-центр Торгово-промышленной палаты России, передает ТАСС.
Международный бал стран БРИКС состоится 24 июня в Гостином дворе, мероприятие приурочено к 20-летию создания БРИКС.