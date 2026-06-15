Сделка с Ираном будет охватывать Израиль, Ливан и страны Персидского залива – США

В США раскрыли некоторые подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном. Предполагается, что это будет совсем небольшой документ, который носит общий характер.

Договоренности об урегулировании американо-иранского конфликта будут охватывать также Израиль, Ливан и страны Персидского залива. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"Это региональная мирная сделка. Она будет включать залив (Персидский – прим. ред), она будет включать Израиль, она будет включать Ливан"

– Джей Ди Вэнс

Он отметил в интервью журналистке Мегин Келли отметил, что идея этого мирного соглашения заключается в том, что оно будет по-настоящему региональным.

Кроме того, в интервью CNN Джей Ди Вэнс поведал, что меморандум о взаимопонимании США и Ирана – это небольшой документ, который носит общий характер. По его словам, детали договоренности будут согласовываться на технических переговорах.

"Меморандум о взаимопонимании – это [документ] примерно в полторы страницы, это очень общий документ. <…> Нам предстоит решить ряд вопросов в ходе технических переговоров, а меморандум о взаимопонимании устанавливает рамочные условия, в соответствии с которыми иранцы получат выгоду от сделки, если они будут соблюдать свои обязательства по сделке"

– вице-президент США

Он также подчеркнул, что в меморандуме будет прописан пункт об обязательстве сторон поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке.

"Первый пункт соглашения фактически гласит, что Иран, равно как и США, обязуются [поддерживать] региональный мир и стабильность"

– Джей Ди Вэнс

Он пояснил, что данная формулировка подразумевает, что Иран перестанет в том числе оказывать поддержку движениям ХАМАС и "Хезболла", а также йеменским хуситам.

В ночь с 14 на 15 июня представители США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили, что Вашингтон и Тегеран подтвердили, что достигли договоренностей по соглашению о 60-дневном перемирии. Ожидается, что подписание документа состоится в эту пятницу в Швейцарии.