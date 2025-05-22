Трасса М-4 "Дон" готова принять автотуристов

Поездка на личном транспорте к курортам на Черном и Азовском морях для российских путешественников нынешним летом станет еще комфортнее – дорожные службы подготовили трассу М-4 "Дон" к летнему курортному сезону.

Трасса М-4 "Дон", в курортный сезон пользующаяся особой популярностью у автотуристов, нынешним летом станет еще комфортнее и безопаснее для автопутешественников, сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Дорожные службы отремонтировали дорожное полотно в Подмосковье, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае, а также обновили дорожную разметку, уделив особое внимание безопасности движения автомобилей, повышению пропускной способности магистрали и комфорту водителей, которые направляются на Черноморское и Азовское побережья, передает "АиФ-Юг".

Еще один важный момент – водителей, отправляющихся на море, не будут раздражать бесконечные пробки, вызванные ремонтом инфраструктуры: большинство ремонтных работ перенесено на осень.

Также для того, чтобы не снижать количество полос движения на трассе или вводить реверсивное движение, до 15 сентября исключены работы на объектах капремонта.

В светлое время суток и в выходные дни на трассе продолжит действовать временное ограничение на движение грузовых автомобилей – ограничения для них на участке от Горячего Ключа до поселка Джубга продлятся до 13 сентября, говорится в сообщении.