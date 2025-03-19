Вестник Кавказа

Путин: автотуризм в России интересное и важное направление

Путин: автотуризм в России интересное и важное направление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России на совещании с членами правительства заслушал доклад об автотуризме в стране и отметил, что это интересное и важное направление.

Доклад о развитии автотуризма в стране представил в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Министр рассказал о преимуществах портала "Путешествуем.рф" и открывающихся перспективах. Также он поведал, что вдоль автомобильных туристических маршрутов будут построены новые места размещения - 15% модульных гостиниц, получивших субсидии. На развитие автомаршрутов МЭР направляет меры государственной поддержки, которые действуют в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", уточнил Решетников.

Российский лидер, выслушав доклад и ознакомившись с представленным буклетом об автотуризме, отметил важность этого направления.

"Интересное, очень важное направление, согласен"

– Владимир Путин

В настоящее время в стране свыше тысячи туристических объектов, включая заповедники, музеи, храмы, действует на автомобильных маршрутах.

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