В Северной Осетии начнут строить "сухой порт" для МТК Север - Юг

В этом году в Северной Осетии приступят к строительству "сухого порта". Он станет частью инфраструктуры МТК Север - Юг.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о том, что в республике вскоре стартует активная фаза строительства "сухого порта", он появится в Пригородном районе.

"Работа идет, земельный участок определен и выделен. Подготовка земельного участка к началу строительства идет полным ходом. <…> Надеюсь, в середине этого года приступим к активной фазе строительства"

– Сергей Меняйло

Транспортно-логистический хаб войдет в инфраструктуру международного транспортного коридора "Север-Юг", "сухой порт" будет ориентирован на экспорт товаров. В таможенной зоне разместятся 190 портов, 190 машино-мест, склады для хранения 90 млн единиц товара.

"Реализация проекта будет идти в два этапа, реализация первого займет 1-1,5 года. Срок полного запуска проекта — 2030 год, в том числе и таможенной зоны"

– Сергей Меняйло

Инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд рублей, добавил глава республики в беседе с РБК ТВ Юг.

Соглашение о проекте было подписано на ПМЭФ-2026 с компанией Wildberries.