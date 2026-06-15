Летний сезон на побережье Грузии откроется 20-21 июня

Туристический сезон в грузинской Аджарии стартует официально в эти выходные. В честь начала сезона в Батуми проведут фестиваль.

Аджария откроет летний туристический сезон 2026 года 20-21 июня.

В Батуми начало летнего сезона отметят "Летним фестивалем", он продлится два дня и будет проходить на территории возле Башни Алфавита. В рамках фестиваля состоится выставка-продажа, участие в ней примут порядка 150 местных предпринимателей. В программе ежевечернее музыкальное шоу, начало в 17:00 по местному времени.

Посетить праздник смогут все желающие, вход свободный.

Ранее стало известно, что Черное море в Грузии безопасно для купания, об этом сообщили в Агентстве окружающей среды страны.