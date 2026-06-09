Черное море в Грузии безопасно для купания – результаты мониторинга

В Грузии подтвердили безопасность купания в море. Проверки показали, что все микробиологические показатели Черного моря у берегов Грузии находятся в норме.

Купаться в Черном море в Грузии можно, следует из результатов проверок, проведенных Агентством окружающей среды страны.

Специалисты взяли пробы и проверили основные микробиологические показатели в прибрежных водах Грузии, все показатели находятся в пределах нормы.

Агентство проводит мониторинг раз в месяц. На регулярной основе пробы берутся в 14 точках от Сарпи до Анаклия, в рамках летнего сезона число точек расширяется до более чем 20.

Последние пробы черноморской воды в Грузии были взяты в мае и июне.

Отметим, что на 15 июня море в Сарпи прогрелось до 20,5 градусов, в Анаклии температура воды приблизилась к 22 градусам.