Вице-спикер парламента Армении заявил о прогрессе в отношениях с Турцией

Благодаря Турции Армения перестала быть железнодорожным тупиком, также в отношениях Анкары и Еревана в последнее время произошли другие значимые события, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

Благодаря Турции, которая открыла стране возможность прямой торговли с использованием железной дороги Ахалкалаки – Карс, Армения перестала быть железнодорожным тупиком, заявил местным СМИ вице-спикер Национального собрания (парламента) республики, спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян.

"Если полгода назад Армения была железнодорожным тупиком и могла вывозить продукцию максимум до Поти, то ныне, с открытием дороги через Азербайджан, может везти хоть в Европу, хоть в Сирию"

- Рубен Рубинян

Реконструкцией железной дороги уже занимается рабочая группа, и есть все предпосылки ждать его введения в эксплуатацию в ближайшее время, отметил политик, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также Рубинян отметил, что в последнее время в отношениях между двумя странами произошли значимые события - 2 февраля 2022 года возобновилось прямое авиасообщение между Ереваном и Анкарой, прерванное в 2020 году, был снят запрет на доступ пользователей из Турции к армянским интернет-ресурсам,

Турция и Армения упростили визовые процедуры для владельцев служебных, специальных и дипломатических паспортов: с 1 января 2026 года они получили возможность оформлять электронные визы на безвозмездной основе. Помимо этого, Турция объявила о завершении бюрократической подготовки к началу прямой торговли с Арменией, добавил Рубен Рубинян.