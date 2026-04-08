Санатории СКФО станут центрами долголетия

В скором времени большинство санаториев Северного Кавказа станут центрами здорового долголетия – совместно с больницами они будут заниматься вопросами повышения качества и продолжительности жизни населения страны.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено создать на базе санаторно-курортных учреждений Северного Кавказа центры здорового долголетия, которые будут заниматься качеством жизни отдыхающих и пропагандой среди них здорового образа жизни, сообщил врио генерального директора СКФНКЦ ФМБА России Андрей Войтик.

"Сейчас одна из стратегий - это создание центров здорового долголетия, причем как на базе санаторно-курортных учреждений, так и на базе клинической больницы. Есть задача повышения продолжительности жизни населения в целом и снижения заболеваемости"

- Андрей Войтик

Актуальность открытия таких центров вызвана тем, что у россиян не сформирована необходимая культура заботы о своем здоровье, и как следствие, фактически отсутствует ранняя диагностика опасных, в том числе хронических, заболеваний, отметил специалист, передает портал "Это Кавказ".

В то же время политика государства сейчас направлена на здоровый образ жизни граждан страны, а также на раннюю диагностику и выявление всех видов опасных заболеваний, - добавил Андрей Войтик.