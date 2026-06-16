Трамп назвал "очень мощной" предстоящую сделку с Ираном

Президент США считает очень сильным соглашение, которое будет подписано в ближайшее время с Ираном. При этом он подчеркнул, что появившаяся ранее в СМИ информация о создании инвестиционного фонда на $300 млрд не соответствует действительности.

Соглашение с Ираном будет "очень мощным". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"У них никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны"

– американский лидер

Он также категорически опроверг информацию о том, что США собираются сформировать инвестиционный фонд на $300 млрд в рамках соглашения о прекращении конфликта с Исламской Республикой.

"Это ложная история, которая была неверно взята из заявления, которое было написано довольно хорошо. Честно говоря, я думаю, что оно могло бы быть немного точнее. Но это всего лишь история. Мы не инвестируем и 10 центов"

– глава Белого дома

Помимо этого, он выразил мнение, что без соглашения с Ираном случилась бы "мировая депрессия".

"Альтернативой была бы мировая депрессия… (Ормузский – прим. ред) пролив никогда бы не был открыт"

– президент США

Кроме того, американский лидер допустил возобновление ударов по Ирану, если США не устроит, то как он будет соблюдать соглашение.

"Это меморандум о взаимопонимании... Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее в этом месяце представители США и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом. Подписание документа запланировано на эту пятницу. Местом встречи выбрана Швейцария. Как ожидается, меморандум позволит открыть Ормузский пролив для прохода судов.