Лига конференций: клубы Азербайджана, Армении и Грузии узнали соперников

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27.
Своих соперников по данному раунду узнали футбольные клубы Азербайджана, Армении и Грузии.
"Нефтчи" (Азербайджан) сыграет на данном этапе с победителем пары "Динамо" Минск (Беларусь) – "Силекс" (Северная Македония).
"Зиря" (Азербайджан) в случае победы над "Торпедо" Кутаиси (Грузия) сыграет с победителем пары "Хегельманн" (Литва) – "Пайде" (Эстония).
"Ноа" (Армения) встретится с "Зимбру" (Молдавия).
Ранее стало известно, что в 1-м раунде квалификации "Динамо" Тбилиси (Грузия) сыграет с клубом "Мондорф-ле-Бен" (Люксембург), "Дила" (Грузия) – c "Виртусом" (Сан-Марино), "Пюник" (Армения) – с "Марсашлокком" (Мальта), а "Алашкерт" (Армения) – с "Елимаем" (Казахстан). Команды, которые одержат победы в этих парах, будут участвовать во 2-м квалификационном раунде. Их соперники станут известны позднее.
Напомним, матчи 1-го и 2-го раундов квалификации Лиги конференций состоятся в июле.