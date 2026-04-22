Банк ВТБ может снова рассмотреть открытие филиала в Иране

Глава банка ВТБ заявил о том, что после стабилизации ситуации в регионе возможно открытие полноценного филиала на территории Ирана.

ВТБ может снова рассмотреть вопрос открытия банка в Иране, такое заявление сделал глава кредитной организации Андрей Костин.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на годовом собрании акционеров банка.

Как пояснил Костин, это может произойти после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Сейчас подумаем опять об открытии нашего банка в Иране. Сейчас ситуация с точки зрения вооруженных действий там прекратится, и я думаю, что к этому вопросу вернемся"

– Андрей Костин

Как подчеркнул директор банка, Иран рассматривается руководством ВТБ как очень перспективное место для развития сотрудничества.

Он также напомнил, что в начале 2025 года ВТБ уже планировал преобразовать представительство банка в Иране в полноценный филиал.

Отмечается, что будущий филиал сосредоточится на обслуживании внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний.