Иран выдвинул условия для начала переговоров по итоговому соглашению с США

В Иране заявили о готовности вступить в диалог с США по заключению финального соглашения только после соблюдения американской стороной ключевых пунктов меморандума о взаимопонимании.

В Тегеране заявили о необходимости выполнения положений ирано-американского меморандума о взаимопонимании для продолжения диалога с США по окончательному соглашению. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Встреча должна иметь цель и необходимость. Если мы говорим о начале переговоров по окончательному соглашению, это обусловлено выполнением пунктов 1, 5, 10 и 11 меморандума о взаимопонимании"

- Эсмаил Багаи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что республика готова соблюдать взятые на себя обязательства при условии ответных действий со стороны США.

"Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам заключается в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, стороны в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум для завершения военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ определяет сроки снятия США морской блокады и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе. Вопрос ядерной программы стороны урегулируют отдельным соглашением в течение 60 дней. Для Ирана итогом процесса должно стать снятие антииранских санкций.