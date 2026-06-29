Россия рекордно нарастила импорт рыбы из Грузии

Поставки замороженной рыбы из Грузии в Россию стали рекордными. Грузия получила от северного соседа $1,3 млн за импорт в мае.

Российские предприниматели в этом году проявляют интерес к поставкам рыбы из Грузии: импорт замороженной продукции стал рекордным.

Стоимость поставок в мае составила $1,3 млн. Импорт вырос на 18,2% и стал максимальным за всю современную историю.

В апреле поставки в Россию составили около $1,1 млн. Согласно данным Сакстат, до лета прошлого годы импорт замороженной рыбы из Грузии практически не осуществлялся, однако с июня 2025 года поставки ведутся непрерывно.

Отметим, что замороженная рыба из Грузии также поставляется в Азербайджан и Казахстан.