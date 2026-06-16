Вестник Кавказа

Глава Минюста Армении посетит Россию

Глава Минюста Армении посетит Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Србуи Галян прилетит в Россию в начале следующей недели. В ходе визита армянский министр поучаствует в ПМЮФ.

Глава Минюста Армении Србуи Галян отправится на следующей неделе в Россию. Соответствующее решение подписал премьер-министр республики Никол Пашинян.

Визит продлится с 23 по 26 июня. В эти дни министр будет находиться в Санкт-Петербурге.

В ходе поездки Галян примет участие в Петербургском международном юридическом форуме.

После возвращения из командировки главе ведомстве необходимо будет в течение трех дней представить отчет о результатах командировки.

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