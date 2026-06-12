В КЧР в районе горных пещер пропала группа туристов

Спасатели ищут туристическую группу в горах Карачаево-Черкессии. Туристы запросили помощь в районе пещеры Дженту.
В Урупском районе Карачаево-Черкесии пропала незарегистрированная группа туристов, сотрудники МЧС приступили к поискам.
"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева отправились на помощь незарегистрированной группе туристов в район пещер хребта Дженту"
– ГУ МЧС по КЧР
Сигнал о происшествии поступил с высоты 2880 метров, спасатели совершают пеший подъем из поселка Рожкао к предполагаемому месту ЧП. Был обследован лагерь туристов, в нем никого найдено не было, поисковые работы продолжаются.