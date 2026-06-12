Вестник Кавказа

В КЧР в районе горных пещер пропала группа туристов

В КЧР в районе горных пещер пропала группа туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели ищут туристическую группу в горах Карачаево-Черкессии. Туристы запросили помощь в районе пещеры Дженту.

В Урупском районе Карачаево-Черкесии пропала незарегистрированная группа туристов, сотрудники МЧС приступили к поискам.

"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева отправились на помощь незарегистрированной группе туристов в район пещер хребта Дженту"

–  ГУ МЧС по КЧР

Сигнал о происшествии поступил с высоты 2880 метров, спасатели совершают пеший подъем из поселка Рожкао к предполагаемому месту ЧП. Был обследован лагерь туристов, в нем никого найдено не было, поисковые работы продолжаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.