Emirates начала выполнять грузовые рейсы из Дубая в Алматы

Между Дубаем и Алматы запущены еженедельные грузовые рейсы Emirates SkyCargo. В неделю может быть обеспечена перевозка самолетами около 100 т грузов.

Грузовая авиакомпания Emirates SkyCargo выполнила сегодня первый рейс из Дубая в Алматы.

В Алматы первый рейс был традиционно встречен водной аркой. Международный аэропорт Алматы стал первым направлением перевозчика в Центральной Азии. Рейсы будут выполняться ежедневно, недельный объем воздушных перевозок на этом направлении превысит 100 т грузов. Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 777 °F.

Запуск рейса позволит наладить бесперебойную перевозку по воздуху скоропортящихся продуктов, электроники, оборудования и прочих видов товаров. Приход в Казахстан Emirates SkyCargo откроет республике международные рынки через логистический хаб перевозчика в Дубае и укрепит транспортно-логистические связи между ЦА и другими регионами мира.