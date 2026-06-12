Вашингтон рассматривает платный проход для судов через Ормуз – СМИ

США рассматривают сценарий "VIP-пропуска" для судов, которые следуют через Ормузский пролив: судовладельцы за плату смогут рассчитывать на охрану ВМС.

Власти США рассматривают платный проход для судов через Ормузский пролив. В рамках этого сценария танкеры будут следовать под конвоем военных судов США, передает Politico.

По информации издания, Белый дом намерен мотивировать владельцев судов вновь вернуться к маршруту через Ормузский пролив. Обсуждается сценарий предоставления за дополнительную плату "VIP-пропуска", который позволит танкерам проходить через пролив в сопровождении кораблей ВМС США.

Как отмечает издание, вариант с "VIP-пропуском" пока обсуждается, решение Белым домом еще не принято. Согласно информации Kpler, в Персидском заливе скопилось до 500 судов, которые ожидают прохода через Ормуз.

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил об открытии пролива, однако владельцы судов пока не рискуют направлять корабли через пролив, опасаясь возможной эскалации.