Спрос на нефть в мире сократится на 1,12 млн баррелей в сутки – МЭА

МЭА: Спрос на нефть в мире в этом году упадет на более чем 1 млн баррелей в сутки. Также почти на 4 млн баррелей в сутки упадут поставки "черного золота".

Мировой спрос на нефть в этом году сократится на 1,12 млн баррелей в сутки (б/с). Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, передает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Прогноз оказался гораздо более пессимистичным относительно более ранней оценки МЭА, согласно которой спрос должен был снизиться на 418 тыс. б/с.

В следующем году спрос на нефть должен выправиться, поднявшись на 2 млн баррелей в сутки. Ожидаемый объем спроса – 105 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в этом году также сократятся мировые поставки нефти. Снижение составит 3,9 млн баррелей в сутки (б/с).