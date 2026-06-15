Вестник Кавказа

Спрос на нефть в мире сократится на 1,12 млн баррелей в сутки – МЭА

Спрос на нефть в мире сократится на 1,12 млн баррелей в сутки – МЭА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЭА: Спрос на нефть в мире в этом году упадет на более чем 1 млн баррелей в сутки. Также почти на 4 млн баррелей в сутки упадут поставки "черного золота".

Мировой спрос на нефть в этом году сократится на 1,12 млн баррелей в сутки (б/с). Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, передает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Прогноз оказался гораздо более пессимистичным относительно более ранней оценки МЭА, согласно которой спрос должен был снизиться на 418 тыс. б/с. 

В следующем году спрос на нефть должен выправиться, поднявшись на 2 млн баррелей в сутки. Ожидаемый объем спроса – 105 млн баррелей в сутки. 

По данным МЭА, в этом году также сократятся мировые поставки нефти. Снижение составит 3,9 млн баррелей в сутки (б/с).

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