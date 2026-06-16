Президент РФ прибыл на саммит Россия - АСЕАН

Президент Российской Федерации прибыл в Казань, где сегодня стартует двухдневный юбилейный саммит Россия - АСЕАН.

Российский лидер Владимир Путин сегодня прибыл в Казань на саммит Россия - АСЕАН, говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Юбилейный саммит будет проходить 17-18 июня, участие в нем примут все одиннадцать государств-членов АСЕАН.

В среду состоится торжественный прием от имени президента России в честь глав прибывших делегаций, он будет проходить в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала и стартует в 18:00 мск.

В планах у главы государства участие в многосторонних дискуссиях, ряд двусторонних встреч. Так, 17 июня Владимир Путин встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Вечером этого же дня российский лидер примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

По словам премьера Малайзии, одной из тем встречи с президентом РФ может стать обсуждение увеличения поставок российской нефти.

В состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии входят Малайзия, Бруней, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур и Филиппины.