Москва и Тегеран обсудили сделку с Вашингтоном

Сергей Лавров обсудил меморандум Ирана и США с Аббасом Аракчи. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и развитию отношений Москвы и Тегерана.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы стороны обсудили меморандум США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, рассказали в иранском дипведомстве.

"В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима ( Израиля - прим. ред.) против Ливана"

– МИД ИРИ

В фокусе внимания глав дипведомств РФ и ИРИ также оказались вопросы отношений двух стран, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Напомним, что Иран и США близки к подписанию рамочного соглашения, которое должно стать отправной точкой к окончательному урегулирования конфликта. Подписание меморандума должно произойти 19 июня в Швейцарии. По данным СМИ, документ будет состоять из 14 пунктов.