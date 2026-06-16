Экспорт нефти возобновили после снятия морской блокады в Иране

СМИ сообщают о возобновлении Ираном экспорта нефти. Это произошло после объявления рамочного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Иран возобновил нефтяной экспорт после того, как вместе с Соединенными Штатами объявили о рамочном соглашении, которое, в частности, подразумевает снятие американской блокады с портов Исламской Республики.

По данным CNN, иранские танкеры впервые за последние два месяца приступили к вывозу сырой нефти на экспорт.

В свою очередь, компания TankerTrackers, специализирующаяся на отслеживании морских перевозок, информирует, что танкеры ИРИ уже вывезли две партии нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное соглашение о прекращении войны с Ираном уже подписано. Официальная церемония, как ожидается, пройдут в Швейцарии 19 июня.