Глава МИД Турции поблагодарил Шойгу за обеспечение стабильности в Сирии

Хакан Фидан провел в российской столице встречу с Сергеем Шойгу. В ходе нее он выразил благодарность секретарю Совбеза РФ за работу, направленную на обеспечение стабильной ситуации в Сирии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан благодарен секретарю Совета безопасности России Сергея Шойгу за усилия, направленные на обеспечение стабильности в Сирии. Об этом он заявил на прошедшей с Шойгу встрече в Москве.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что они сотрудничали и работали вместе в самые сложные времена.

"Раньше и вы, и я занимали более оперативные должности, теперь работаем в политической сфере. Мы работали во многих направлениях, и я думаю, что в будущем нам предстоит еще много дел. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваши старания в обеспечении стабильности в Сирии"

– Хакан Фидан

Глава МИД Турции прибыл на этой неделе с визитом в Россию. Сегодня вечером он должен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Хакан Фидан возглавлял ранее турецкую службу безопасности, Сергей Шойгу занимал должность главы Минобороны РФ.