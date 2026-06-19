Пакистан и Катар подвели итоги встречи США и Ирана

Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии завершился, посредники – Пакистан и Катар – сообщили о результатах прошедшей встречи.

Первый раунд переговоров США и Ирана в Бюргенштоке, прошел в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут прогресс, говорится в совместном заявлении Пакистана и Катара.

"Встреча <...> прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров"

– заявление посредников

В Бюргенштоке было согласовано создание комитета высокого уровня, он будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, а также получать отчеты от глав делегаций.

"Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров с целью обеспечения эффективного исполнения меморандума и решения других вопросов"

– заявление посредников

Кроме того, на встрече была согласована дорожная карта по достижению окончательных договоренностей в течение 60 дней. На основе ее будут проходить технические переговоры.

Также США и Иран, следует из заявления Пакистана и Катара, договорились по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

"Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив"

– заявление посредников

Было решено создать группу по урегулированию конфликтов, "с целью обеспечения соблюдения условий прекращения боевых действий в Ливане", в состав группы войдет в том числе Ливан.

Технические переговоры, согласно заявлению Пакистана и Катара, будут продолжаться всю неделю.