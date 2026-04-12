Тегеран потребовал компенсации за ущерб от арабских стран

Пять арабских стран, по мнению Ирана, так или иначе участвовавших в атаках на Исламскую Республику, должны выплатить Тегерану компенсации – соответствующее обращение направлено ИРИ в ООН.

Арабские страны, которые, как считают власти Ирана, были задействованы в ударах по Исламской Республике, обязаны выплатить компенсации ИРИ, соответствующее письмо постпред Тегерана при ООН Амирсаид Иравани направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН (в апреле – Бахрейн).

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания ... должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий"

В документе говорится, что перечисленные страны предоставляли свою территорию для актов антииранской агрессии против Ирана. Кроме того, как утверждает Иравани, иногда они принимали прямое участие в "вооруженных нападениях" на гражданские объекты Ирана.

Кроме того, указал Иравани, данное властями этих стран разрешение использовать свои территории для агрессии против ИРИ само по себе может быть расценено как "акт агрессии".

Напомним, что страны Персидского залива, а также Иордания на официальном уровне отрицают участие в военной кампании США и Израиля против Ирана.