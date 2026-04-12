Иран все же пойдет на новые переговоры с США - СМИ

Иран дал согласие на второй раунд переговоров с США, которые тоже пройдут в столице Пакистана Исламабаде – стороны сядут за стол переговоров уже в четверг, 16 апреля, пишет издание Atlantic со ссылкой на свой осведомленный источник.

Провал прямых переговоров Ирана и США отнюдь не поставил крест на попытке достичь консенсуса в конфликте двух стран, разгоревшегося на Ближнем Востоке – стороны снова встретятся в четверг, 16 апреля, в Исламабаде, сообщил журналист издания Atlantic Араша Азизи.

"Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг"

- Араш Азизи

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня созвонился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обсудив ход ирано-американских переговоров в Пакистане. Джей Ди Вэнс подробно рассказал премьеру Израиля о ходе переговоров и их провале, обратив внимание на то, что взрыв произошел со стороны США, которые не смогли смириться с тем, что Иран вопиющим образом нарушает договоренности, необходимые для начала переговоров - прекращение огня, немедленное открытие Ормузского пролива и вывоз всего обогащенного урана.