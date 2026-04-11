Нетаньяху и Вэнс обсудили провал переговоров с Ираном

Премьер Израиля поговорил по телефону с вице-президентом США. В ходе беседы стороны обсудили переговоры между делегациями США и Ирана, прошедшие накануне в столице Пакистана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс провели телефонный разговор после ирано-американских переговоров в Пакистане. Об этом сообщил премьер еврейского государства.

Выступая 13 апреля на заседании правительства, Нетаньяху отметил, что беседа состоялась накануне.

"Он (Джей Ди Вэнс – прим. ред) позвонил мне из своего самолета, возвращаясь из Исламабада. Он подробно ... рассказал мне о ходе переговоров. В данном случае – о провале переговоров"

– премьер Израиля

Он обратил внимание на то, что взрыв произошел со стороны США, которые не могла смириться с тем, что Иран вопиющем образом нарушает договоренности, необходимые для начала переговоров.

Нетаньяху пояснил, что договоренность заключалась в том, что наступает прекращение огня, и Иран немедленно открывает Ормузский пролив.

"Они этого не сделали и США не смогли с этим смириться. Главным вопросом для Дональда Трампа и США является вывоз всего обогащенного урана и обеспечение того, чтобы в ближайшие годы и десятилетия, Иран не занимался обогащением урана. Это их приоритет, и, конечно же, это важно для нас"

– израильский премьер

В прошлую среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В субботу стороны начали переговоры о выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. Они завершились рано утром в воскресенье и ни к чему не привели.