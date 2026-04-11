Нетаньяху и Вэнс обсудили провал переговоров с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс провели телефонный разговор после ирано-американских переговоров в Пакистане. Об этом сообщил премьер еврейского государства.
Выступая 13 апреля на заседании правительства, Нетаньяху отметил, что беседа состоялась накануне.
"Он (Джей Ди Вэнс – прим. ред) позвонил мне из своего самолета, возвращаясь из Исламабада. Он подробно ... рассказал мне о ходе переговоров. В данном случае – о провале переговоров"
– премьер Израиля
Он обратил внимание на то, что взрыв произошел со стороны США, которые не могла смириться с тем, что Иран вопиющем образом нарушает договоренности, необходимые для начала переговоров.
Нетаньяху пояснил, что договоренность заключалась в том, что наступает прекращение огня, и Иран немедленно открывает Ормузский пролив.
"Они этого не сделали и США не смогли с этим смириться. Главным вопросом для Дональда Трампа и США является вывоз всего обогащенного урана и обеспечение того, чтобы в ближайшие годы и десятилетия, Иран не занимался обогащением урана. Это их приоритет, и, конечно же, это важно для нас"
– израильский премьер
В прошлую среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В субботу стороны начали переговоры о выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. Они завершились рано утром в воскресенье и ни к чему не привели.