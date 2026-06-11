ОАЭ опровергли сообщения о разморозке части иранских активов

Власти ОАЭ согласились частично разморозить иранские активы, по данным СМИ, Тегерану уже передано свыше $3 млрд. При этом в МИД ОАЭ опровергли это сообщения.

Объединенные Арабские Эмираты пошли на разморозку иранских средств для нормализации ситуации в регионе, передает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

Эмираты, по словам двух источников, согласились разблокировать для Ирана $10 млрд, из них более $3 млрд уже поступило иранской стороне.

Сообщается, что ОАЭ пошли на разморозку в обмен на прекращение иранских ударов по территории страны. По словам двух источников, всего ОАЭ могут разблокировать для Исламской Республики активов на $20 млрд.

В Reuters отмечают, что неизвестно, идет ли речь исключительно о замороженных иранских средствах, или также о средствах ОАЭ.

Власти Эмиратов содействуют снижению напряженности на Ближнем Востоке и нормализации ситуации, отметил один из эмиратских чиновников.

Заявление МИД ОАЭ от 13 июня опровергает информацию, которую распространило агентство Reuters.

"ОАЭ категорически опровергают информацию, появившуюся в некоторых международных СМИ, о переводе или перечислении каких-либо финансовых средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения, касающиеся суммы в $3 млрд. Эти утверждения не соответствуют действительности и не опираются на какие-либо факты или достоверную информацию. Никакие замороженные иранские активы не были разблокированы, переведены <…> через ОАЭ"

– МИД ОАЭ