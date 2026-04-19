Президент Сербии приедет в Грузию

Президент Сербии Александр Вучич совершит официальный визит в Грузию 15 июня. Личную встречу с ним проведет грузинский президент Михаил Кавелашвили.
Президент Республики Сербия Александр Вучич 15 июня прибудет в Тбилиси с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Грузии.
Уточняется, что президент Сербии прилетит в грузинскую столицу вместе с супругой и государственной делегацией.
Как сообщила пресс-служба, официальная церемония встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили с сербским коллегой состоится в Президентском дворце в 15:35.
Далее, согласно планам, пройдет личная встреча Кавелашвили и Вучича, в рамках которой стороны обсудят различные аспекты партнерства Тбилиси и Белграда.