Трамп и Нетаньяху обсудили меморандум между США и Ираном

Премьер Израиля созвонился в четверг с лидером США. В ходе беседы стороны поговорили о готовящемся меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном.

Сегодня состоялся разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 11 июня на страницах в соцсетях канцелярии главы правительства Израиля.

"Президент Трамп сегодня вечером провел разговор с премьер-министром Нетаньяху касательно намечающегося меморандума о взаимопонимании... с Ираном о вступлении в переговоры"

– канцелярия израильского премьера

В сообщении отмечается, что еврейское государства не является стороной данного соглашения. Нетаньяху выразил признательность за приверженность главы Белого дома тому, что окончательное соглашение будет предусматривать передачу Ираном обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на создание ракет и прекращение Ираном поддержки своих прокси в регионе.