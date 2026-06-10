Вестник Кавказа

Трамп передумал наносить запланированные на сегодня удары по Ирану

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома отказался от запланированных на сегодняшнюю ночь атак на Иран. Ранее сообщалось, что США собираются нанести массированный удар по Исламской Республике.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил 11 июня на своих страницах в социальных сетях.

Он подчеркнул также, что стороны согласовали сделку.

"Исходя из того, что обсуждения с Ираном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки"

– американский лидер

По его словам, в скором времени Вашингтон объявит время и место заключения договора.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 июня США готовятся нанести массированные удары по Ирану.

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